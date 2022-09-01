Москва, 1 сентября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Актриса Татьяна Рудина привлечена к административной ответственности по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом сообщили 1 сентября в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Суд

Судебное заседание начнётся 6 сентября в 12:00 мск. Часом ранее в суде будет рассматриваться аналогичное дело актрисы Кристины Асмус.

Актрис обвиняют в размещении в социальных сетях негативных публикаций о спецоперации России в б. УССР. Такое нарушение предусмотрено статьёй 20.3.3 КоАП РФ. Обеим грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.

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