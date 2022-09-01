Кострома, , 16:40 — REGNUM На перекрёстке улиц Галичской и Юрия Смирнова в Костроме появилась дополнительная полоса для правого поворота по направлению к проспекту Мира. Об этом сообщает управление благоустройства и дорожной деятельности. Работы выполняло муниципальное «Дорожное хозяйство». Участок является одним из самых оживлённых в городе.

Расширение перекрёстка в Костроме Администрация Костромы

В дальнейшем на перекрёстке будут оборудованы другие полосы для правых поворотов с улицы Галичской на Юрия Смирнова в прямом и обратном направлении, пешеходные переходы. Расширение дороги позволит увеличить пропускную способность участка и разгрузить прилегающие улицы на въезде и выезде из города.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, приступать к глобальному переустройству планируется после завершения ремонтов на путепроводе в микрорайоне Юбилейном и мосту через реку Чёрную. Перекрытие мостов создаёт транспортные трудности для автовладельцев, а одновременный ремонт перекрёстка усугубит пробки.

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