Талас, Киргизия, 1 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Киргизии задержали ректора Таласского государственного университета Айбека Упенова по подозрению в организации коррупционной схемы и денежных поборах с подчинённых и студентов, передают киргизские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 годы руководитель и главный бухгалтер вуза начисляли сотрудникам университета премии по 7 тысяч сомов (5,3 тысячи рублей), а затем собирали с них по 6 тысяч сомов (4,6 тысячи рублей) в качестве «благодарности». Эти деньги они использовали в личных целях.

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Также стало известно о том, что ректор и секретарь приёмной комиссии систематически вымогали деньги у студентов и абитуриентов во время государственных и вступительных экзаменов.

Кроме того, руководство Таласского госуниверситета подозревают присвоении части денег, выделенных из бюджета на закупку стройматериалов для ремонта учебных корпусов.

Таласский областной суд избрал в качестве меры пресечения в отношении ректора Айбека Упенова арест до 27 сентября. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания Таласской области.

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