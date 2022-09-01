Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Агенты отдела «Сантьяго» пограничной службы США арестовали большую группу иммигрантов, в том числе афганских граждан.

Казахский пограничник Shekaraknb.kz

Газета Santiago Times сообщила 1 сентября со ссылкой на официальных лиц США, что группа из 100 человек была арестована около двух часов ночи при попытке перелезть через забор к востоку от парка «Бордер-Филд».

В группу входят 79 одиноких взрослых, 18 членов одной семьи и трое несовершеннолетних без сопровождения взрослых из 12 стран: Афганистан, Бразилия, Буркина-Фасо, Гвинея, Индия, Камерун, Мавритания, Пакистан, Сенегал, Сомали, Тринидад и Тобаго, Эфиопия.

В статье сказано, что немногие из этих иммигрантов говорят по-испански.

После ареста эти иммигранты потребовали от пограничной службы США предоставить им переводчика.

В ходе двух отдельных инцидентов в конце июля этого года при пересечении границы США около Империал-Бич были задержаны в общей сложности 224 человека.