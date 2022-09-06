Энергодар, Украина, 6 сентября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 1 сентября 2022 года побывала на освобожденной от киевских боевиков территории Запорожской области. Международные эксперты посетили самую крупную в Европе Запорожскую АЭС и изучили вопрос безопасности станции, территория которой подвергается постоянным обстрелам со стороны подразделений киевского режима. Утром 1 сентября этот режим организовал крупную провокацию для срыва миссии экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Однако попытка захвата станции была решительно пресечена российскими военнослужащими. На станции для мониторинга ситуации остались несколько представителей МАГАТЭ. Все новости о миссии МАГАТЭ и её последствиях — в трансляции ИА REGNUM.