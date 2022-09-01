Кишинёв, , 15:47 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду считает несправедливыми упрёки в отходе от принципа нейтралитета республики, заложенного в конституции. Об этом он заявила в эфире радио Vocea Ваsarabiei.

Майя Санду Iulian Burcescu

В молдавской оппозиции критикуют действующую власть за антироссийский курс, а также за сближение с НАТО и объявленный курс на милитаризацию. Всех своих оппонентов Санду относит к «пророссийским силам».

«Молдавия соблюдает нейтралитет. Давайте не позволим, чтобы нами манипулировали лидеры Приднестровья или пророссийские политики из Кишинёва и Москвы», — заявила Санду.

Она обвинила предшественников в том, что молдавская армия оказалась плохо оснащённой и заявила, что её нужно вооружать для защиты суверенитета республики. По её мнению, «нейтралитет» означает, что армия должна быть достаточно сильной для защиты.

Напомним, в июне в Молдавии ввели запрет на ретрансляцию всех российских новостных и аналитических передач, а также военных фильмов. Молдавские русскоязычные телеканалы подвергаются штрафам, если сообщают о событиях на территории б. УССР не так, как это освещает киевский режим. Кроме того, перед 9 Мая в стране ввели запрет на георгиевскую ленту и всего, что можно трактовать, как поддержку России.