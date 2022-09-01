Москва, 1 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Для повышения конкурентоспособности российской экономики необходим приток новых кадров в ОПК, но его нельзя обеспечить без увеличения зарплат инженеров, которые сейчас находятся на не самом привлекательном уровне, об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Владимир Гутенев

«Нам необходимо, как минимум, повышать зарплаты чтобы конкурировать за рабочие ресурсы. Основная проблема даже не в том, что сейчас у нас есть ограничение по наращиванию объемов производства чисто физически в виде людей. Можно сделать третью смену, можно в выходные работать, можно найти альтернативные пути поставок через параллельный импорт, но нужны люди», — сказал депутат.

Гутенёв связывает нехватку кадров с маленькими зарплатами, которые в ряде случаев даже ниже средней зарплаты по региону. Такая ситуация, по его словам, не добавляет привлекательности инженерной профессии среди абитуриентов, которые бросая мечты о карьере конструкторов, выбирают более прибыльные профессии.

«Мы сейчас невысокой зарплатой не только закладываем проблемы по возможности расширения объемов производства. Мы не формируем на среднесрочную и долгосрочную перспективу качественный селективный отбор детей и поэтому у нас даже физику сдавало в этом году меньше, чем бюджетных мест по инженерным профессиям. Миннауки правильно сделало, чтобы совсем обалдуи не шли, ниже 40 баллов по математике нельзя в систему зайти и нельзя пойти в государственный вуз», — пояснил парламентарий.

Он уверен, что в данной ситуации из-за маленького конкурса не имеет смысла увеличение количества бюджетных мест для будущих инженеров и сокращение объемов гуманитариев, так как для будущих студентов привлекательнее маркетинг и банковская деятельность. Гутенёв рассказал, что направлял в правительство несколько законопроектов, один из которых предлагает устанавливать зарплаты в ОПК не ниже, чем средняя по региону плюс 10%.

«По ней было положительное заключение Минпромторга, как базового министерства, но вот после длительных рассмотрений пока этот вопрос не решили… Я предполагаю еще раз, несколько трансформируя эти законопроекты, к этому вопросу вернуться», — добавил он.

Глава комитета Госдумы отметил, что абитуриенты с высокими баллами, поступая в некоторые гуманитарные вузы, сталкивались во время обучения с политическим просвещением, «что несколько трансформировало ребят».

«Сейчас мы столкнулись с еще одной большой проблемой. Наверное, правильно поддерживать айтишников, но если у нас очень узкий сегмент, где совпадают айтишники и те, кто идут на инженерные профессии, то поддержка айтишников еще больше обескровила тот сегмент, который выбирал для себя естественно-научный блок», — добавил он.