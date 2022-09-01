Москва, 1 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Киевские боевики прекратили обстрелы Запорожской атомной электростанции после прибытия на объект миссии МАГАТЭ. Об этом 1 сентября заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Запорожская АЭС

Он сообщил, что артиллерийские удары по Энергодару со стороны ВСУ прекратились в тот момент, когда киевская сторона пропустила миссию МАГАТЭ через блокпост.

Как сообщало ИА REGNUM, члены миссии МАГАТЭ прибыли на территорию Запорожской АЭС.