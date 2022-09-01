Ижевск, , 15:43 — REGNUM Житель Якшур-Бодьинского района Удмуртии накопил задолженность по алиментам на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд

Установлено, что на мужчину была возложена обязанность по содержанию двоих несовершеннолетних сыновей. От уплаты средств мужчина злостно уклонялся, в период условного осуждения за совершение аналогичного преступления алименты он также не выплачивал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в отношении жительницы Глазова был вынесен приговор по делу о неуплате родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей. В результате неуплаты алиментов образовалась задолженность в размере 600 тыс. рублей. Женщина получила три месяца лишения свободы в колонии общего режима.

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