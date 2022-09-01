Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Министерство обороны и Госдепартамент США подготовили свои отчёты о выводе войск США и войне в Афганистане несколько недель назад, но до сих пор редактируют их и засекречивают некоторые пункты. Об этом сообщает CBS.

Американцы в Афганистане (сс) The U.S. Army

Пока неясно, будут ли опубликованы полные отчёты этих двух ведомств или только их часть.

Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что работа над докладом о войне в Афганистане и выводе войск завершена. Но пока неизвестно, когда он будет доступен для широкой публики.

«Доклад Пентагона завершён и находится на рассмотрении, — сказал он на пресс-конференции. — [Министр обороны Ллойд Остин] в настоящее время изучат отчёт».

Он добавил, что из-за конфиденциальности этого доклада он не может давать дополнительные комментарии.

Комментарии Райдера прозвучали через месяц после того, как Wall Street Journal сообщила, что руководство минобороны США изучает отчёт и изымает его часть из открытой публикации.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс также заявил, что доклад ведомства Госдепартамента «засекречен, таким образом, чтобы не рассекретить ервоисточники».

«Мы ожидаем, что сможем обнародовать части этого отчёта», — сказал Прайс.

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Министерство обороны и госдепартамент всегда публикуют оценки военных миссий страны за рубежом. Ранее независимые институты и республиканцы в комитете по международным отношениям Сената США опубликовали свои подробные отчёты о войне и уходе из Афганистана.