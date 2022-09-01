Тбилиси, , 16:39 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что традиционный городской праздник «Тбилисоба», который в последние годы не проводился из-за пандемии, в этом году будет особенно масштабным, сообщает 1 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Тбилиси Vladimer Shioshvili

«Этот праздник, который является давней традицией и частью жизни нашего города, будет проведен снова в этом году. Было некоторое приостановление из-за пандемии, но в этом году у нас есть возможность провести соответствующие мероприятия в первые выходные октября — 1-2 числа. «Тбилисоба» будет намного масштабнее и насыщен множеством праздничных программ… Мы ожидаем делегации из городов-друзей и партнеров Тбилиси», — сказал мэр Тбилиси.

Напомним, что городский праздник «Тбилисоба» в грузинской столице отмечается с 1979 года.