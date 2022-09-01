Ульяновск, 1 сентября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Ульяновске определён победитель аукциона по строительству производственно-складских зданий в промышленной зоне «Заволжье». Затраты превысят 497,6 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком выступает областное государственное казённое учреждение «Ульяновскоблстройзаказчик». Речь идёт о строительстве производственно-складских зданий на территории промышленной зоны «Заволжье» в Заволжском районе Ульяновска (первый этап). Предполагается, в частности, строительство сетей электроснабжения и тепловых сетей, канализации, газопровода.

Начальная цена по итогам конкурса снизилась на 100 тыс. рублей и составила497 644 002,06 рубля. Источник финансирования — средства регионального бюджета.

По итогам аукциона контракт заключён с обществом «Тандем» (г. Ульяновск). Срок исполнения договора — 15 ноября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске расширяют территорию промышленной зоны «Заволжье», где появятся новые производственно-складские здания. Ориентировочная площадь под застройку составляет 6,55 га (уточняется проектом). Общий размер территории индустриального парка составляет 623 га.