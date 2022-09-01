Москва, 1 сентября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Смягчение правил технического осмотра (ТО) имеет большое значение для автомобильного рынка, что особенно актуально в нынешних условиях, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

(сс) ANT Berezhnyi На техосмотре

«Данное решение может упростить жизнь владельцам автомобилей, сократить их расходы, что может сказаться на автомобильном движении в стране, перевозке пассажиров и грузов.

Кроме того, отмена ряда требований во время технического осмотра снизит уровень коррупции в сфере, упростит взаимодействие между водителями и сотрудниками организаций, проводящих ТО.

Не исключено, что изменение правил ТО может подтолкнуть операторов технического осмотра к большему использованию различного оборудованию, что ускорит эту процедуру и снизит её стоимость.

Предлагаемые изменения осуществляются в рамках проводимой в стране реформы технического осмотра, это сделает её более простой и понятной для граждан, что облегчит её прохождение.

Важно сохранить контроль технического состояния и исправности автомобилей, чтобы сохранить безопасность на дорогах страны, так что полностью отменять процедуру технического осмотра не стоит», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2022 года в России начали действовать новые требования к процедуре техосмотра (ТО) легковых автомобилей.

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