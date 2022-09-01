Тула, , 15:38 — REGNUM Подарки ко Дню знаний вручил школьникам Мариуполя 1 сентября зампредседателя правительства Тульской области Антон Агеев по поручению главы региона, сообщили в управлении пресс-службы области.

Школьники Мариуполя получили подарки от Тульской области Управление пресс-службы правительства Тульской области

Всего для юных мариупольцев было подготовлено 600 подарочных наборов. Ученикам начальных классов подарили рюкзаки и наборы канцелярских принадлежностей для учебы. Всем ученикам школы подарили мороженое.

Регион оказывает поддержку детям из Мариуполя в рамках соглашения о сотрудничестве с ДНР, подписанном губернатором Алексеем Дюминым и главой республики Денисом Пушилиным на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года.

Всем необходимым для учебы будут обеспечены и школьники из ДНР и ЛНР, проживающие в пунктах временного размещения в Тульской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тульская область открыла в Мариуполе мобильный гуманитарный центр.