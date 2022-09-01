Энергодар, Бывш. УССР, 1 сентября 2022, 15:40 — REGNUM Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую атомную электростанцию. Официальное сообщение об этом опубликовано 1 сентября в Twitter организации.
Отмечено, что миссию возглавляет гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Представители МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС для проведения «необходимой деятельности в области ядерной безопасности и гарантий».
На ЗАЭС прибыли около 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ, которые занимаются проблематикой ядерной безопасности. Их сопровождают сотрудники ООН — специалисты по логистике и безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о прибытии автомобиля Гросси на территорию, освобождённую российскими войсками, стало известно от главы Запорожской области Евгения Балицкого.
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