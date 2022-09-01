Москва, , 15:35 — REGNUM Дефляция в России продолжается фактически с мая — такого не было в российской экономике за всю постсоветскую историю, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Дефляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Поэтому прогнозы сейчас можно делать лишь с определенной долей вероятности. Тем не менее август и часто сентябрь — традиционные месяцы дефляции из-за сезонного снижения цен на продовольствие.

Поэтому в сентябре отрицательная динамика инфляции еще может продолжиться, но далее я бы ее не ожидала. Фактор сезонного удешевления плодоовощной продукции будет исчерпан, и цены должны перейти к росту в месячном выражении.

В частности, этому может способствовать некоторое ожидаемое до конца года ослабление курса рубля, ускорение роста денежной массы, возможное усиление дефицита товаров по мере исчерпания прежних запасов, рост логистических затрат на импорт новой продукции в Россию.

Стоит отметить и изменение инфляционных ожиданий населения, которые, в соответствии со свежим опросом инФОМ, в августе увеличились с 10,8% до 12%, приблизившись к верхней границе диапазона апреля-июля.

Что касается активного снижения ключевой ставки со стороны ЦБ РФ в последние месяцы, оно способствовало возобновлению роста кредитования, но пока не привело к заметному ускорению роста потребления.

Если потребительская активность начнет оживать, это будет расширять возможности производителей и ретейлеров по повышению цен, что будет способствовать более высоким значениям инфляции.

Пока ожидается инфляцию на конец года немного выше 13%. Если потребительский спрос будет оставаться слабым, она может оказаться ниже, около текущей нижней границы прогноза ЦБ РФ (12-15%)», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2022 года инфляция в РФ может ускориться на 0,7—1,2%, заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

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