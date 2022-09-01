Нур-Султан, , 15:35 — REGNUM Налоговое законодательство Казахстана нуждается в переработке, чтобы повысить его эффективность. Об этом 1 сентября сказал президент республики Касым-Жомарт Токаев в послании жителям страны.

Ян Стен. Остерегайтесь роскоши. 1663

«Нужно внедрить механизмы снижения или освобождения от корпоративного подоходного налога с прибыли, направленной на технологическую модернизацию и научные разработки», — сказал Токаев.

При этом он отметил, что необходимо минимизировать возможности уклонения от налогов, а также ввести «полную цифровизацию» в контроле над сбором платежей.

«В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого налога на роскошь», — добавил президент.

Токаев подчеркнул, что новый налог не должен затрагивать средний класс. Дополнительные сборы планируется ввести для тех, кто покупает дорогую недвижимость, автомобили и т.п.

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