Сыктывкар, 1 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. У здания кадетской школы в селе Коровий Ручей Усть-Цилемского района Коми открыли памятник Герою России Владимиру Носову, погибшему в ходе спецоперации. Об этом в соцсетях сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

«Владимир Николаевич Носов — человек-легенда, человек, который прожил короткую, но яркую жизнь. Он окончил эту кадетскую школу, был командиром отряда «Беркут», — рассказал Уйба. — С самого первого дня спецоперации вместе со своей десантно-штурмовой ротой участвовал в военных действиях в Донбассе. Провел очень много боев, и в наградном листе описаны его многочисленные подвиги. 22 марта 2022 года, ведя бой с превосходящими силами противника, вывел свою роту из-под угрозы окружения. В это время вторая рота этого же батальона попала в окружение. Тогда Владимир Николаевич дал приказ своей роте идти на прорыв. Грамотными действиями контрнаступления он дал возможность выйти второй роте из окружения, но сам геройски погиб. При этом ни в его роте, ни в роте, которую освобождали, потерь больше не было».

Как сообщало ИА REGNUM, именем Владимира Носова будет названа улица в Калининградской области и его родная кадетская школа в селе Коровий Ручей.