* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:31 — REGNUM Министр иностранных дел правительства «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки обратился к международному сообществу и благотворительным организациям с просьбой помочь пострадавшим от недавних стихийных бедствий в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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1 сентября Моттаки заявил на заседании в МИД, что правительственные структуры не имеют возможности оказать помощь жертвам недавних стихийных бедствий.

Моттаки отметил, что человеческий и финансовый урон от недавних стихийных бедствий огромен, а пострадавшие как никогда нуждаются в помощи и содействии зарубежных стран и международных благотворительных организаций.

По словам министра, в результате недавних наводнений по всей стране погибли 200 человек и почти 300 получили ранения, кроме того, уничтожены 2000 жилых домов и сотни тысяч джерибов сельхозугодий.

Следует отметить, что с июля дожди и разрушительные наводнения в более чем 25 провинциях Афганистана привели к человеческим жертвам и огромному материальному ущербу.