Фэрбэнкс, , 15:58 — REGNUM В период с 17 по 26 августа 52-й авиационный батальон США общей поддержки вместе с двумя вертолётами UH-60 Black Hawk и двумя вертолетами CH-47 Chinook провели армейские учения на севере Аляски, недалеко от залива Прудхо. Лётные тренировки проходили в сложных метеорологических условиях, сообщает американское информационное агентство Alaska News Source.

UH-60A Black Hawk Tomás Del Coro

Батальон отработал дальние полёты с грузом, на случай, если боевые действия будут проходить за пределами территории форта Уэйнрайт, которые не входят в зону их ответственности.

«Мы пытаемся расширить наши возможности. Испытываем наших пилотов в новой среде», — сказал Джейкоб Норрис, представитель армии США.

Норрис добавил, что за Полярным кругом авиационная команда сталкивается с плоской местностью и непривычной погодой, поэтому им необходимы тренировки.

Отметим, что форт Уэйнрайт — военная база армии США в Фэрбэнксе, Аляска. База была построена в начале 1940 года и выполняла роль испытательной станции в суровых климатических условиях. Она была ориентирована на тестирование лётно-технических характеристик и обслуживание самолётов. База была использована как перевалочный пункт во время передачи самолётов СССР по лэнд-лизу, следующих транзитом по маршруту Аляска-Сибирь. В первые годы холодной войны авиабаза занималась оценкой присутствия Советского Союза в Арктике.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экипажи авиационной эскадрильи вертолётов Ми-8 выполнили комплекс упражнений в ходе плановых полетов над районами Кольского полуострова. Полеты совершались в дневное и ночное время в сложных метеоусловиях. Всего в летных сменах было задействовано более 10 экипажей.

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