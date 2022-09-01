Севастополь, 1 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Движение транспорта на Ялтинском кольце Севастополя по улице Оборонной в сторону Сапун-горы открыто 1 сентября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Сегодня открыто движение на Ялтинском кольце по улице Второй Оборонной — в сторону Сапун-горы. Это первый этап завершающих работ на Ялтинской развязке», — написал Развожаев.

Он уточнил, что на участке оборудована водопропускная система, появились дополнительные съезды. Также уложен нижний слой дорожного покрытия.

«Следующий этап работ — устройство дорожного покрытия на участке в направлении Ялты. Частичное открытие кольца в направлении Ялты планируется до 1 октября этого года», — написал губернатор, добавив, что все работы ведутся по графику.

Полностью работы здесь планируется завершить в мае 2023 года.