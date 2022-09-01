Херсон, 1 сентября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Штаб-квартиру киевской террористической организации обнаружили в центре Херсона, сообщили 1 сентября в ГУ МВД Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По информации МВД, 30 августа полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую использовали боевики террористической организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе осмотра была изъята одежда с символикой запрещённой организации, а также большое количество печатной продукции, пропагандирующей национальную нетерпимость.