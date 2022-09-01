Минск, 1 сентября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Польшу в 2022 году проникли около 7 тыс. мигрантов, несмотря на построенную стену на границе с Белоруссией. Об этом 1 сентября заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе проведения открытого урока истории.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Исходя из данных поляков, с начала года, особенно через нашу границу, проникло мигрантов, которых когда-то на складе держали, 7 тыс. человек. Но молчат, а как сказать, ведь народ спросит, вы же построили стену», — сказал Лукашенко.

Вместе с тем он уточнил, что это данные на начало августа, сейчас проникших на территорию Польши мигрантов еще больше.