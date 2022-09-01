Минск, , 15:49 — REGNUM Негативные тенденции, которые «ничего хорошего миру не предвещают», перечислил президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 сентября в ходе онлайн-урока для студентов и школьников.

Джон Уотерхаус. Пандора (фрагмент). 1896

Первая тенденция — беспрецедентное использование санкций как инструмента большой политики и экономики, вторая — поляризация общества, радикализация и конфликтность всей глобальной повестки.

«Глобальная милитаризация, рост ядерной угрозы, эскалация напряжённости, очень плохой сценарий», — вот к чему, по мнению Лукашенко, движется мир.

Он добавил, что мир лихорадит из-за потрясений. Это, к примеру, кризисы в США, на Шри-Ланке, в Ираке. За последние десять лет чаще происходят протестные выступления, то есть страны разрушаются изнутри.

Белоруссии «война не нужна», но она находится в эпицентре противостояния Запада и Востока. Чтобы страна сохранилась, следует помнить свои и чужие уроки истории, сказал Лукашенко.

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