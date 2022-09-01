Джакарта, , 15:28 — REGNUM Член I комиссии парламента Индонезии Эфенди Симболон напомнил министру иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди о нанесении увечий жителям Папуа со стороны индонезийских военных, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, есть опасения, что это повлияет на организацию международных мероприятий, одним из которых является G20.

«Случай нанесения увечий очень серьезен, мы унижены, калечат наших гражданских лиц», — заявил Эфенди Симболон на рабочей встрече с министром иностранных дел в Индонезии.

Политик признался, что был обеспокоен инцидентом и не мог понять, как солдаты могли предпринять такие действия по отношению к своим гражданам.

Шесть солдат индонезийской армии были названы подозреваемыми в предполагаемом убийстве и нанесении увечий гражданским лицам в Папуа. Региональная полиция Папуа проводит расследование.