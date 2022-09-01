Джакарта, 1 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Член I комиссии парламента Индонезии Эфенди Симболон напомнил министру иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди о нанесении увечий жителям Папуа со стороны индонезийских военных, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

По его словам, есть опасения, что это повлияет на организацию международных мероприятий, одним из которых является G20.

«Случай нанесения увечий очень серьезен, мы унижены, калечат наших гражданских лиц», — заявил Эфенди Симболон на рабочей встрече с министром иностранных дел в Индонезии.

Политик признался, что был обеспокоен инцидентом и не мог понять, как солдаты могли предпринять такие действия по отношению к своим гражданам.

Шесть солдат индонезийской армии были названы подозреваемыми в предполагаемом убийстве и нанесении увечий гражданским лицам в Папуа. Региональная полиция Папуа проводит расследование.