Москва, 1 сентября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. США ввели ограничения на экспорт ряда компьютерных чипов в Россию и Китай, применяемых в технологиях искусственного интеллекта. Ограничения сильнее скажутся на КНР, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.

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«Влияния этого решения на российский рынок ожидается минимальным. Ранее AMD и NVIDIA уже объявили о приостановке деятельности на территории России, и сейчас их продукция в любом случае не может попасть в РФ прямым путем.

Куда сильнее на производителях скажется решение о запрете экспорта некоторых чипов в Китай, который является крупным рынком для обеих компаний», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США ввели ряд ограничений на поставку чипов, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай.

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