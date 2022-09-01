Рим, , 15:27 — REGNUM Италия должна срочно отреагировать на экономический шок, вызванный ростом цен на энергоносители, заявил 1 сентября глава ассоциации промышленников страны, поскольку компании не могут позволить себе дожидаться, пока новое правительство предоставит им дополнительную помощь, как передает агентство Reuters.

Правительство Италии

Глава Всеобщей конфедерации итальянской промышленности Confindustria Карло Бономи в интервью итальянскому радио RTL 102.5 потребовал ограничить цены на газ «если не на европейском, то на национальном уровне».

«Мы столкнулись с экономическим землетрясением», — сказал Бономи и добавил, что стоимость энергии в Италии одна из самых высоких в Европе.

«Мы не можем ждать два месяца — время, которое должно пройти до формирования нового правительства, поставив под угрозу промышленную систему Италии, доходы и рабочие места итальянских семей», — предупредил он.

25 сентября в Италии состоятся национальные выборы, а до тех пор администрация во главе с премьер-министром Марио Драги занимается решением текущих вопросов.

Итальянское правительство выделило более 50 млрд евро в 2022 году на то, чтобы смягчить удар от повышения расходов на энергоресурсы для компаний и домохозяйств.

31 августа Всеобщая конфедерация предприятий, профессиональной деятельности и самозанятости Confcommercio предупредила, что около 120 000 итальянских фирм сектора услуг могут прекратить свою деятельность в течение следующих десяти месяцев из-за резкого роста цен на энергоносители, при этом 370 000 человек потеряют работу.

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