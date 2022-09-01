Нур-Султан, , 15:26 — REGNUM В Казахстане нужно решать проблему роста случаев убийств и бандитских разборок. Об этом 1 сентября сказал президент республики Касым-Жомарт Токаев в послании согражданам.

Спецназ Казахстана Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они совершаются с особым цинизмом и являются вызовом всему нашему обществу. Эту опасную тенденцию нужно пресечь на корню — ужесточить наказание и исключить условно-досрочное освобождение за подобные преступления», — сказал Токаев.

Он отметил, что январские беспорядки показали, насколько важно значительно усиливать меры общественной безопасности. Кроме того, президент заявил, что нужно усилить наказание за «семейно-бытовое насилие».

Стоит отметить, что Токаев также заявил, что будет амнистия для участников январских беспорядок. Это не коснётся организаторов и тех, кто пытался захватить власть в стране.

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