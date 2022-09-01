Москва, , 15:42 — REGNUM Обучение с финансовой поддержкой государства — сегодня для развития есть огромное количество возможностей. На старте нового учебного года самое время снова обратиться к учебе — причем это актуально и для детей, и для взрослых. Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» освоить востребованную специальность, повысить свои ИТ-компетенции или просто отдать ребенка на кружок можно с финансовой поддержкой государства — бесплатно или со скидкой от 50%.

Цифровые профессии с нуля

По национальному проекту действует набор на «Цифровые профессии». Здесь можнополучить востребованную специальность в сфере информационных технологий на курсах дополнительного профессионального образования в среднем за 5−6 месяцев. При этом от 50 до 100% затрат на обучение компенсирует государство. Участниками могут стать жители всех регионов России в возрасте от 16 лет и до самого выхода на пенсию, подходящие под одну из льготных категорий. Чтобы начать обучение, нужно иметь диплом о высшем или среднем профессиональном образовании либо быть студентом колледжа или вуза.

«Я — студентка, обучаюсь на четвертом курсе специальности «Прикладная информатика. Знаю, что математические науки и компьютерные технологии «ходят рядом», поэтому решила расширить свои будущие возможности трудоустройства и совместить учебу в вузе с курсом «системный аналитик. И все получилось!

Ведь сначала казалось, что это невозможно, особенно в учебный год в вузе. Но — удобный режим, интересные «обучалки», профессиональные педагоги и мотивированные одногруппники сделали свое дело — курс прошел на одном дыхании, я — будущий системный аналитик со знанием математики. Думаю, что у меня хорошие перспективы получить престижную, оплачиваемую работу. Спасибо за такую возможность!», — поделилась студентка Уральского федерального университета Мария Леонова.

Повысить квалификацию в ИТ и смежных областях участники проекта могут на 115+ курсах Яндекса, Нетологии, Skillfactory, ИТМО, GeekBrains, Skillbox, МГТУ им. Баумана, РЭУ им. Плеханова других образовательных организаций. Проект реализуется Университетом 2035.

Искусственный интеллект

Для желающих получить дополнительное профессиональное образование в набирающей популярность области искусственного интеллекта есть отдельные курсы. Государство оплатит до 85 тысяч рублей на обучение, в итоге стоимость для слушателей будет не больше 15 000 рублей. Курсы проходят онлайн — в МГТУ им. Н. Э. Баумана, ИТМО, Финансовом университете при Правительстве РФ, ТУСУР или «1Т».

Студентам

В этом учебном году получить дополнительную квалификацию в области ИТ смогут более 80 тысяч студентов, даже если их основная профессия никак не связана со сферой информационных технологий.

112 российских вузов открыли набор на «цифровые кафедры». Эти кафедры будут работать параллельно с основными профильными направлениями, университеты сами составляют расписание так, чтобы студенты смогли совмещать ИТ-обучение с основной учебой. Программы на цифровых кафедрам будут длиться до 12 месяцев, и проходить как в очном, так и в онлайн-формате с записью прошедших занятий. По итогам обучения студенты получат диплом о дополнительном образовании.

Обучение в вузах начнется до 1 октября по всей стране, всего откроется около 500 образовательных программ, в их числе — разработка цифровых продуктов, веб-приложений, аналитика данных, системное администрирование, создание алгоритмов, пригодных для практического применения, и многие другие. Количество «цифровых кафедр» будет расширяться. Их откроют в университетах, которые присоединятся к программе «Приоритет 2030».

Школьникам

Записать ребенка в кружки или спортивные секции можно легко: бесплатно или с компенсацией части стоимости онлайн через портал «Госуслуги».

Для удобства следует применить фильтр и подобрать занятия по месту проведения, виду оплаты, направлению, уровню подготовки и возрасту ребенка. Записать ребёнка может его законный представитель под своей учетной записью. Это может быть родитель, усыновитель, опекун или попечитель. Потребуются сведения из паспорта заявителя, свидетельства о рождении и СНИЛС ребёнка. Если же документы уже добавлены, их данные подтянутся моментально, если данных в вашей учетной записи нет, внести их также легко и быстро. Запись проводится на любые кружки и секции: бесплатные и платные, в том числе частные, пока в них ведется набор.

Оплатить занятия можно в организации дополнительного образования или сертификатом персонифицированного дополнительного образования (ПФДО) — за счет государства. По ПДФО заявлению родителей ребенку открывается именной счет, предоставляющий доступ к сертификату. Им можно полностью или частично оплачивать кружки, секции и занятия.

Такой способ оплаты — для детей от 5 до 17 лет включительно. Сертификат для ребенка выпускает муниципалитет и каждое учебное полугодие или раз в год он зачисляет на сертификат деньги, которые можно потратить на кружки и секции по выбору.

Курсы для педагогов

Педагоги могут оценить уровень цифровых компетенций и повысить свою квалификацию на бесплатных курсах от Университета Иннополис. По национальному проекту «Цифровая экономика» доступны:

Программа «Цифровые образовательные ресурсы и сервисы в педагогической деятельности» — входит в Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ педагогического образования.

Курс «Формирование функциональной грамотности обучающихся средствами цифровых образовательных ресурсов и сервисов» обучает использовать цифру для формирования 6 направлений функциональной грамотности.

Чтобы записаться, достаточно пройти регистрацию на онлайн-платформе «Цифровой образовательный контент», доступ откроется в личном кабинете.

«Университет Иннополис продолжает участвовать в проекте «Цифровые профессии». Мы постоянно стремимся к расширению линейки курсов, чтобы наши слушатели могли развиваться в востребованном направлении, которое им близко и интересно. В этом году мы хотим предложить два новых курса — «Product manager в IT» и «Разработчик 1С: уровень уверенного начинающего программиста».

В рамках учебной программы большое внимание также уделяется практике. На курсе «Product manager в IT» мы подготовим специалистов, обладающих навыками для продвижения новых цифровых продуктов на рынке. На курсе «Разработчик 1С: уровень уверенного начинающего программиста» слушатели погрузятся в конфигурирование и программирование на платформе «1С: Предприятие 8»», — пояснила директор Института дополнительного образования Университета Иннополис Мария Образцова.

По задумке правительства, национальный проект «Цифровая экономика» значительно ускорит цифровую трансформацию России. Ключевую роль в этой задаче играет масштабная подготовка высококвалифицированных IT-кадров.