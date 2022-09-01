* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 1 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали площадь перед кабульским аэропортом «Площадью свободы». Это было приурочено к годовщине вывода американского контингента из Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Masoud Akbari Аэропорт Кабула

Ранее площадь носила имя генерала Абдул Раззака, бывшего начальника службы безопасности провинции Кандагар.

Напомним, 31 августа 2021 года последний солдат ВС США покинул Афганистана, вылетев из аэропорта Кабула.