Москва, 1 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Онлайн-сервис для подтверждения личности, действительно, актуален и будет востребован населением, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

Паспорт

«Сейчас, например, предъявление социальной карты должно сопровождаться также предъявлением документа, подтверждающего основание для выдачи социальной карты. И это один из подобных случаев. Онлайн-сервис решит эту проблему.

Также снижается риск утери паспорта. В перспективе онлайн сервис мог бы заменить предъявление не только паспорта, но и медицинского полиса, водительского удостоверения.

Население постепенно приучают к полноценному использованию цифрового профиля гражданина через практичность применения онлайн сервисов в бытовых и повседневных ситуациях.

Логика в выборе Москвы в качестве пилотной площадки объясняется высоким уровнем развития инфраструктуры, необходимой для работы данного онлайн сервиса. И население столицы весьма активно участвует в тестировании различных технических новинок.

Масштабирование проекта в ряде регионов может столкнуться, в первую очередь, с задачей подтягивания уровня развития цифровой инфраструктуры до необходимого», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры России предлагает создать онлайн-сервис для подтверждения личности на портале «Госуслуги» вместо бумажного паспорта.

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