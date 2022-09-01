Париж, , 15:21 — REGNUM Во Франции оптовая цена электроэнергии выросла за год более чем в 10 раз, пишет La Provence.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, в конце прошлой недели цена закупленной на 2023 год электроэнергии побила рекорд Франции, превысив 1000 евро за МВтч против 85 евро годом раньше.

Отмечается, что это связано с ограничениями поставок российского газа в Европу, а также с остановкой во Франции работы нескольких атомных реакторов из-за коррозии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что экономический рост в стране может снизиться на 0,5% в случае немедленного и полного прекращения поставок российского газа.

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