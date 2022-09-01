Нижний Новгород, , 15:21 — REGNUM Во всех школах Нижегородской области в новом учебном году пройдут 34 патриотических урока «Разговоры о важном». Об этом сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

Урок в школе Николай Хижняк © ИА REGNUM

Учителя будут проводить такие занятия еженедельно по понедельникам во время классных часов.

Главными темами таких уроков станут патриотизм, гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность и экология.

При этом сценарии внеурочных занятий разрабатываются специалистами с учётом возраста и уровня подготовленности школьников и студентов средних специальных учебных заведений.

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