Минск, 1 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин никогда не предлагал Белоруссии войти в состав России. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 1 сентября в ходе открытого онлайн-урока для студентов и школьников.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

По его словам, если бы у российского руководства были такие планы, за этим последовали бы определённые действия. Например, газ Минску обходился бы дороже.

«Никогда президент Путин мне не говорил: «слушай, давай ты в состав России входи», никогда», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Россия на деле доказывает готовность выстраивать отношения с Белоруссией, но и Минск не позволяет подлостей по отношению к Москве. Эту землю «всегда делили, на клочья рвали», независимость неожиданно досталась Белоруссии, её нужно было «аккуратно взять».

Читайте также: Лукашенко: Минск может поставить вопрос об обладании ядерным оружием