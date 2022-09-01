Джелалабад, Афганистан, , 15:19 — REGNUM На встрече с генеральным консулом Исламской Республики Иран в Джелалабаде губернатор афганской провинции Кунар призвал Иран инвестировать в горнодобывающий сектор Афганистана.

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По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», маулави Ахмад Таха, губернатор Кунара, на встрече с Маджидом Садеки Доулатабади, генеральным консулом Ирана в Джелалабаде, высоко оценивая сотрудничество с Исламской Республикой, призвал иранцев к инвестициям и сотрудничеству в горнодобывающей и деревообрабатывающей промышленности, разработке лесов, а также в сельском хозяйстве и предоставлении генно-модифицированных семян фермерам провинции.

Губернатор Кунара также подчеркнул тесные контакты и сотрудничество в сфере культуры, частности с университетом Саида Джамалуддина в этой провинции.

Кроме того, он заверил генерального консула Ирана в обеспечении безопасности в Кунаре, подавлении и уничтожении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также обеспечении безопасного передвижения провинции.

Генеральный консул Ирана также подчеркнул укрепление двусторонних отношений и добавил, что предпримет усилия, чтобы побудить иранских бизнесменов к инвестициям в провинции Кунар.