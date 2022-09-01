1 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 16:10 — REGNUM Жители Великобритании сидят в страхе перед приближающейся зимой, они боятся, что им не хватит газа. При этом цены на электроэнергию в Соединенном Королевстве продолжают расти, и население переживает, что на оплату счетов не будет хватать денег. Тем временем канцлер казначейства Великобритании Надим Захави продолжает уверять население, что приоритетной задачей сейчас является помощь Владимиру Зеленскому и киевскому режиму.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью журналистке Кэй Берли он заявил, что при прекращении спонсирования киевского режима деньгами и вооружением британцам станет жить еще хуже.

«Как долго мы будем продолжать поддерживать вооруженные действия на [территории бывш. УССР]?» — спросила Берли.

«Я думаю, что если мы не продолжим поддерживать [бывш. УССР] в их сражении против Путина, против незаконного вторжения цена будет намного выше. Я уверен в этом, поэтому нам нужно оставаться решительными и координированными. Посмотрите на то, что канцлер Шольц делает в Германии, а Германия намного больше зависит от российской энергии, как и многие другие европейские страны. Посмотрите на то, что происходит в США. Мы должны бороться с этим вместе», — сказал канцлер.

В интервью BBC Захави заявил следующее: «Это просто так не закончится, нам нужно продолжать поддерживать киевский режим, и мы ставим своей целью отступление Путина».

Надхим Захави IAEA Imagebank

Некоторые пользователи считают, что причиной повышения цен на энергию является не только СВО, но и нежелание или неумение британского правительства бороться с кризисом.

«Здесь виноваты не только Путин и события на [территории бывш. УССР]. Наши счета становятся всё больше и потому, что консервативное правительство сливает деньги своим донорам», — написал @Turnip_Of_Doom.

Ряд пользователей отметил, что цены на топливо, электричество и продукты начали расти еще до начала проведения Россией СВО, но британские политики просто воспользовались ситуацией и врут своему населению, что во всём виноват Путин.

«Почему они постоянно винят Россию в повышении цен, если цены начали подниматься еще до того, как начался конфликт? Вопрос в том, как долго мы будем продолжать не помогать людям этой зимой?» — спросила @twigs83.

Часть комментаторов уверена, что в ближайшее время СВО не закончится, а поддерживать нацистов вечно невозможно, поэтому на первое место правительству нужно поставить вопрос о поддержке британского населения и снижении цен на энергию.

«А как же мы? Мы вложились больше, чем какая-либо другая страна! Вы меня извините, но конфликт в [бывш. УССР] будет долгим, и Великобритания не может себе позволить продолжать отдавать деньги, чтобы спонсировать его, особенно когда эти деньги нужны здесь, дома», — прокомментировал @Mike_Treks.

Некоторым комментаторам не понравилось, что единственной причиной, по которой Захави хочет продолжать поддерживать врага, является то, что территории бывш. УССР находятся «на одном континенте» с Британией.

«Во-первых, он очевидно не осознает, что война в Ливии была на таком же расстоянии от нас, если не ближе, чем Донецк. Тогда я переживаний не видела. И еще его нужно спросить, почему цена будет выше? Может быть, из-за унижения консервативных лидеров?» — прокомментировала @StephenFenton88.

В комментариях также отметили, что многим всё равно на то, что происходит в бывш. УССР, потому что они там не живут.

«Изумительно, они пытаются шантажировать нас ситуацией на [территории бывш. УССР]. Мне вообще наплевать на то, что там происходит. Но мне не наплевать на то, что наш народ не может позволить себе заплатить за электричество, чтобы приготовить еду и обогреть дом. 90 процентов населения не могут позволить себе эти скачки в цене. Нужно произвести национализацию прямо сейчас», — считает @Iced_Cooly79.

Перегоревшая лампа Joriel Joz Jimenez

Часть пользователей так и не понимает целей СВО, они продолжают видеть в России агрессора, соглашаются с навязанной западными СМИ пропагандой и боятся, что Владимир Путин хочет захватить весь мир.

«Нам нужно продолжать помогать и поддерживать преступный киевский режим, потому что Путин не остановится, если ему всё здесь сойдет с рук», — написал @Christi56 055 450.

«Бандеровцам нужна вся поддержка, которую мы только можем оказать, иначе Россия появится у границ других стран и никогда не остановится», — прокомментировал @Evalentine1987.

В комментариях также предположили, что западные страны никогда не перестанут спонсировать киевский режим, потому что они хотят, чтобы военные действия продолжались.

«Если бы мировые державы хотели мира, то боевые действия давно бы прекратились. Они же хотят вести долгую прокси-войну, чтобы им самим становилось тяжелее жить из-за санкций и трат. И они хотят, чтобы мы благодарили их за новые условия жизни, в которой у нас нет ни грамма свободы», — считает @plan3tzero.