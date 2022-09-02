2 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Анджей Ротманн, , 09:18 — REGNUM Опять же — казалось бы, где Северная война, а где Львов? Тем не менее город имел к ней самое непосредственное отношение. То бишь участвовал в ней по полной и огрёб, опять же, не по-детски. А всё почему? А всё потому, что учиться военному делу надобно настоящим образом, как завещал нам тов. В. И. Ленин. А пан Францишек Галецкий, комендант крепости, сим постулатом пренебрег, чем вверенную ему крепость и погубил.

Львов Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Но начнём мы издалека. Ибо так надо.

Северную войну со Швецией вела коалиция держав — помимо Московского царства, против сумрачных скандинавов выступила Речь Посполитая и почему-то Дания (с вассальной Норвегией вкупе) — последняя, впрочем, очень быстро скисла и спросить у шведов за распад Кальмарской унии так и не смогла. Хотя и Речь Посполитая союзником для Петра I оказалась так себе: довольно быстро потерпев ряд поражений, войну по факту прекратила, занявшись тем, что полякам по сию пору удаётся лучше всего — внутренней междоусобицей.

Дело в том, что королём Польши и великим князем Литовским на момент начала Северной войны был Август II Сильный, изначально — курфюрст («повыше герцога, пониже короля», цитируется по книге А. Толстого «Пётр Первый») Саксонии, природный немец и крещёный протестант, из политических соображений сделавшийся католиком и посему-таки избранный польским королём и великим князем Литвы 15 сентября 1697 года. Полный титул, кстати, у него был не хуже, чем у государя московского: «Божьей милостью король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайтский, киевский, волынский, подольский, подляшский, инфлянтский, смоленский, северский, черниговский, а также наследный герцог и курфюрст саксонский». Но помогло ему это мало.

Август II Сильный, саксонский курфюрст, польский король и великий князь литовский

Август, будучи саксонским курфюрстом, повел под стены Риги — какую планировал взять молодецким налётом — собственную саксонскую армию и лихую ватагу неуправляемых всадников, именуемую войском Польским. Шведы прибытию под стены их крепости столь разномастного воинства немало подивились, подумали, прикинули, что к чему — и армию Августа разбили. Ну а затем вошли в пределы Польши и показали, что такое шведская армия и как с ней бороться… В общем, к маю 1706 года Август, потерпев поражение везде, где это только было возможно, подписал со шведами Альтранштедтский мир, по которому он, от греха подальше, отрекался от польского престола. Тем более что в 1704 году Варшавская конфедерация низложила короля Августа II и объявила польский престол вакантным.

Надо сказать, что у шведов к этому времени уже имелся собственный кандидат на престол Речи Посполитой — некто Станислав Лещинский. Коего они настоятельно порекомендовали полякам и избрать. А для того, чтобы избирательная комиссия более тщательно проверяла бюллетени — Карл XII вместе с тремя драгунскими полками совершил ознакомительную поездку на юго-восток Королевства Польского — осмотреть достопримечательности Львова. Ну и заодно объяснить гарнизону, держащему руку Августа, всю роковую ошибочность их взглядов….

Гарнизон Львова на бумаге представлял собой внушительную цифру. В городском ополчении числилось более пяти тысяч сабель, стены города ощетинились 170 орудиями, плюс — три ряда укреплений…. Комендант крепости был уверен в неприступности вверенной твердыни и убедил в этом городской совет.

Увы, но на этом совете не присутствовал шведский король. Который, велев спешится всем трём своим драгунским полкам, лично повёл их на штурм Львова. Который и взял в три четверти часа, потеряв убитыми и ранеными три десятка своих драбантов…. А все 170 пушек львовяне вынесли ему на блюдечке с голубой каёмочкой — впрочем, пушками шведский узурпатор не заинтересовался, а вот золотом и серебром — ещё и как! И наложил на город контрибуцию в триста тысяч талеров — какую и увёз с собой, оставив горожан горевать о немыслимых убытках…

Карл XII

А король Август? Может быть, он возместил Львову понесённый ущерб? Ведь тщанием Петра I престол Польши ему был возвращён?

Отнюдь. Курфюрст Август повелел считать оную контрибуцию вкладом львовян в победу Польши над шведским агрессором и не то, что о ней не горевать — но и вообще об этом печальном инциденте велел никогда более не вспоминать. В конце концов, у него тоже шведы упёрли из дворца в Дрездене коллекцию майсенского фарфора — между прочим, уникальные вещички были…