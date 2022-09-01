Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Несколько российских телеграм-каналов со ссылкой на источники назвали потери киевских боевиков, пытавшихся захватить Запорожскую АЭС.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Попытка атаки была предпринята утром 1 сентября. По информации каналов, суммарная численность погибших бойцов ВСУ составила около 320 человек. В их число входили военнослужащие элитных частей ССО ВСУ и ГУР ВСУ. При этом уточняется, что 230 человек прошли подготовку в Великобритании.

Данная информация не имеет официального подтверждения.

Ранее Минобороны России заявило о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС. В ответ началась операция по ликвидации боевиков.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал со ссылкой на источники в окружении Владимира Зеленского о том, что попытка захвата ЗАЭС проводилась под контролем британских спецслужб.