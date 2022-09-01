Нур-Султан, , 15:17 — REGNUM Число казахов в Казахстане, согласно данным переписи населения проведённой в 2021 году, выросло до 13,4 млн человек, что составляет 70,4% от населения страны. Об этом говорится в кратком отчёте Национального бюро статистики, обнародованном 1 сентября.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что с 2009 года, когда проводилась предыдущая перепись, численность казахов выросла на 33,7%. Тогда их было 10 млн человек, а доля населения составляла 63,1%.

Второй по численности этнос в Казахстане — русские. Их почти 3 млн, а доля составляет 15,5% от населения. В сравнении с данными 2009 года их стало меньше на 800 тыс. В 2009 году русские составляли 23,7% от общего числа жителей Казахстана.

Стоит отметить, что в переписи населения Казахстана 2021 года приняло участие19 186 015 человек. С переписи 2009 года общее число жителей в стране выросло на 20% или на 3,2 млн человек.

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