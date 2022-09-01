Москва, 1 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Упрощение процедуры технического осмотра автомобилей может способствовать снижению его стоимости, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

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«Особенно актуально это для зарубежных автомобилей, на которые стоимость техосмотра возросла в несколько раз.

Однако все-таки отдельные пункты, которые отменены к проверке, например, связанные с тормозами все же вызывают сомнения.

Это может влиять на безопасность дорожного движения. Однако результаты нововведений будут понятны спустя как минимум полгода», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 сентября начали действовать новые требования к процедуре техосмотра (ТО) легковых автомобилей.

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