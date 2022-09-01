1 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Анджей Ротманн, , 16:06 — REGNUM Богатство города, помимо всего прочего, вызывало у всякого босяка (и тем более — у босяков, сбившихся в стаю), и ещё больше — у любого воюющего с Польшей государства, неуёмное желание взять Львов на шпагу (на штык, на кистень иль на нож — тут уж у кого что) и хорошенько его пограбить. В обереженье чего все городские власти заботились о системе обороны города, а при случае — решительно её улучшали. Первые крепостные стены, опоясавшие город, были возведены ещё при Казимире Великом (том самом, который «нашёл Польшу деревянной, а оставил каменной»), во второй половине XIV века. В год Грюнвальда началось возведение второй линии обороны, которая защищала Львов с севера, востока и юга, со стороны возможных набегов кочевников. Ну и в разгар польского движения на Восток Львов опоясывается третьей линией — из земляного вала с бастионами и равелинами. И надо признать, что эти усилия отнюдь не были напрасными…

Ян Матейко. Богдан Хмельницкий и Тугай-бей под Львовом. 1885

Весь XVII век Львов пытались взять штурмом все кому не лень. В 1655 году, в год того самого «Потопа», город осадили шведы. Ушли несолоно хлебавши, впрочем, разорив предместья и слободы. Затем последовала осада Львова войсками Бутурлина, пришедшими на помощь Хмельницкому, — закончилась так же безуспешно из-за вторжения крымского хана. Попытала у стен Львова удачи и армия трансильванского князя Дьёрдя Ракоци I — столь же фатально. В 1672 году на Червонную Русь пришли османы и под командованием Мехмеда IV — к счастью для львовян, война была закончена до взятия города. В 1675 году город попытались взять на ятаган крымские татары — но король Ян III Собеский разбил их 24 августа в Львовской битве.

Впрочем, однажды удача все же отвернулась от польского Львова — осенью 1648 года город был осаждён запорожскими казаками во главе с Богданом Хмельницким. Они захватили и уничтожили замок, но ушли из города после получения выкупа. И вот на этом моменте мы остановимся чуть подробнее…

Богдан Хмельницкий

У поляков есть своя каноничная версия причин восстания Хмельницкого, у жителей территорий бывш. УССР — своя, у евреев, как водится, — своя. Но подлинная, основополагающая причина этого рокоша на самом деле одна, все её знают, но отчего-то стесняются назвать вслух. А она проста и умещается всего в три слова: гульден за пуд. Именно такова была цена на польскую пшеницу в Антверпене и Лондоне — и именно этот гульден породил ту кровавую вакханалию насилия и смерти, что завертелась в юго-восточных воеводствах Польши в середине XVII века. Именно гульден за пуд был фундаментом всего, что произошло, — а шестидневная барщина (шесть дней в неделю!), шинки, арендаторы, закрытые церкви (иногда даже покойника невозможно было отпеть!), тотальное закрепощение земледельцев, отказ от их защиты (а нежелание увеличить реестр было именно отказом от защиты крестьянского населения польских окраин!) были лишь производными от этой базовой, фундаментальной причины….

Заметьте — Львов Хмельницкий осаждает, замок его — берёт штурмом, и уходит из города, лишь получив выкуп. Как и в остальных польских городах, которым не повезло встать на его пути. И никто — ни Хмельницкий, ни Бутурлин, ни Алексей Михайлович — не подвергают сомнению национальную принадлежность города. Львов — польский, и именно поэтому ему выпала такая судьба; польский Львов сражался против казаков Хмельницкого и стрельцов Бутурлина столь же яростно, как и против янычар Мехмеда IV, татар Менгли-Гирея, гусар Ракоци или мушкетёров Карла X Густава. За Польшу и короля Яна Казимира — хотя последний, как принято считать у польских историков, положил начало гибели государства….