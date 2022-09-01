Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM В одном из детских садов Екатеринбурга пятилетний мальчик получил тяжёлую травму. Об этом пишут СМИ.

Детский сад

По данным изданий, ребёнок сломал руку. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга отмечает, что соответствующие сотрудники опрашивают законным представителей ребёнка и сотрудников детсада. Также предстоит установить степень тяжести вреда, причинённого здоровью.

По итогам проверки следователи намерены дать ситуации объективную правовую оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в детсадах Екатеринбурга уже бывали случаи травматизма детей. А в одном из них один воспитанник едва не задушил другого.