* талибами — запрещённая в России организация

Лондон, , 15:08 — REGNUM Бывший начальник штаба британской армии Ник Картер заявил, что Великобритания считает, что мир нуждается во взаимодействии с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и полагает, что есть возможность для их признания международным сообществом. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Взаимодействие означает поощрение умеренных элементов в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мыслить по-иному в вопросе создания инклюзивного правительства, стабильного и предсказуемого. Афганцы хотят иметь возможность жить нормальной жизнью, поэтому важно взаимодействие, и взаимодействие должно быть разумным. Я думаю, что это будет хорошей возможностью для Афганистана», — сказал Картер.

Экс-глава штаба считает, что временное правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет признано, если оно будет уважать права человека, особенно права женщин, и создаст инклюзивное правительство.

«Если временное правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сформирует инклюзивное правительство ради афганцев, граждане страны, покинувшие Афганистан в прошлом году, могут вернуться на родину», — полагает Картер.