София, 1 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Болгарии в срочном порядке приобретёт у США партию истребителей F-16 в том случае, если специальная комиссия признает невозможность эксплуатации по техническим причинам самолетов МиГ-29 советского производства. Об этом 1 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

U. S. Air Force Истребитель F-16

«Мы намерены модернизировать МиГ-29, однако понимаем, что этот авиапарк практически выработал свой ресурс», — отмечено в заявлении минобороны Болгарии.

По словам начальника штаба болгарской армии Эмила Эфтимова, на сегодняшний день официальная София планирует провести масштабный ремонт находящихся на вооружении МиГ в Польше.

«Только, изучив соответствующие возможности, Болгария примет решение о контракте на приобретение F-16», — отметил Эфтимов.

Напомним, ранее США выразили готовность поставить в Болгарию несколько боевых истребителей, потребовав от Софии обосновать необходимость подобной сделки.