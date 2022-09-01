Киев, 1 сентября 2022, 15:08 — REGNUM Глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге б. УССР рассказал о большом количестве раненых среди ВСУ после попытки наступления, пишет газета Wall Street Journal.
Отмечается, что боевики предупредили врача о готовящемся наступлении ВСУ в ближайшее время, это зародило в нем надежду на скорые победы.
Он также отметил, что проводит несколько ночей на маленьком диване в своем кабинете после того, как более половины его персонала перестали выходить на работу.