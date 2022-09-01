Киев, 1 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге б. УССР рассказал о большом количестве раненых среди ВСУ после попытки наступления, пишет газета Wall Street Journal.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

Отмечается, что боевики предупредили врача о готовящемся наступлении ВСУ в ближайшее время, это зародило в нем надежду на скорые победы.

«Но когда начали привозить такое большое количество раненых, то, честно говоря, мне стало их жалко и я начал задумываться, а стоило ли это делать такой ценой. Я не знаю. Здесь нет правильного ответа», — сказал врач.

Он также отметил, что проводит несколько ночей на маленьком диване в своем кабинете после того, как более половины его персонала перестали выходить на работу.