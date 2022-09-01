Москва, 1 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Патриотизм в понятии постсоветской России, а вместе с ним и понятие Родины, утратил то полное сакральное значение, которое ему полагается в любой не регрессивной стране, а потому все действия власти на ниве патриотизма очень неубедительны и лишены содержания, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

Для наглядности Кургинян предложил разобрать слова всем известной песни «С чего начинается Родина» Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского из фильма «Щит и меч» Владимира Басова и переложить их на современную реальность. С чего же начинается постсоветская Родина?

«Вопрос номер один. Если Родина начинается «с картинки в твоем букваре», то что это теперь за картинка? Может быть, она и не содержит в себе скрытой похабели, хотя мы знаем, что иногда очень даже содержит… Но ничего, проникающего в сердце того, кому вы хотите передать эстафету — Родины, патриотизма, — на этой картинке нет и сейчас. А в предыдущие годы на ней было что-то в духе слегка модифицированного американского комикса», — заявил Кургинян.

Вторым вопросом политолога является, кто такие эти «хорошие и верные товарищи, живущие в соседнем дворе», массово и статистически (без учета тех, кому, может быть, и повезло)? По его словам, массово и статистически — это что-то типа «братвы» и банд. Третий вопрос, какую «песню поет мать», иногда находящаяся в очень неблагополучном состоянии? И далеко не факт, отмечает Кургинян, что это высококультурная песня, приучающая к патриотизму.

«Вопрос номер четыре — что именно «нельзя отнять в любых испытаниях», если при поражении в холодной войне и последующем было отнято слишком многое? Вопрос номер пять, почему «скамейка у ворот» должна быть «заветной»? О какой заветности идет речь? Ну стоит скамейка во дворе и что? Если на ней сидели дорогие твоему сердцу старики, если на ней происходило нечто священное, если ты разговаривал на ней о чем-то невероятно важном, с кем-то делился, то понятно. А чтобы она была заветной, нужно очень многое, а это многое отсутствует», — продолжил политолог.

Шестым вопросом является, что из себя представляют «те самые березки, что в поле»? Чтобы березка стала чем-то, она должна вписаться в массу других образов, согревающих сердце, а этого нет. Во-вторых, ландшафтный патриотизм может быть частью общего патриотизма, но заменять его он не может, поскольку березки, как известно, есть и в Канаде, добавил Кургинян. Ровно то же самое и с «пением скворца», всегда можно купить себе скворца на более удобной тебе территории, и здесь что флора, что фауна.

«Вопрос номер восемь. Что касается «проселочной дороги», которой «не видно конца», то эта дорога для тебя значима, если в каком-то смысле является не просто материальным объёмом, а чем-то вроде твоей судьбы, твоего жизненного пути. То, что китайцы именуют «Дао». И тут что «крестный путь на Голгофу», что «нам открыты все дороги, все пути», что «выхожу один я на дорогу» — образы совсем разные, окрашены по-разному, но они адресуют к дороге как к чему-то судьбоносному — пути. Поэтому проселочная дорога особо значима. А если она — просто проселочная дорога… почему ей не видно конца? В конце — кладбище, а пока по ней дотопаешь — сорвешь пыльцу каких-то удовольствий и тягот, и неизвестно, чего больше», — добавил Кургинян.

«Светящиеся окошки» же приобретают значимость, только будучи вписанными в определенную культурную и метафизическую матрицу, в противном случае, подчеркивает Кургинян, за этими окошками «такие же полудурки, как ты», а вопрос в том, светятся ли они или нет, лишен культурного и метафизического значения.

«Вопрос номер десять. «О старой отцовской буденовке». В буденовках нынче парятся в банях. У отца, если он не свалил от матери к другой бабе, нет никакой буденовки, адресующей к деланию истории и героическому подвигу. И в шкафу невозможно найти ни этой буденовки, ни чего-нибудь сходного. Подражать отцу не в чем и незачем, если он у тебя есть», — продолжил политолог.

«Стук вагонных колес» же важен только тогда, когда ты, реализуя свою судьбу, едешь куда-то, а иначе стук — это просто стук.

«Вопрос номер двенадцать о «клятве», которую ты «в юности принес своей Родине», и не как-нибудь, а «в своем сердце», то для этого необходимо определенное сердце, а у этой клятвы должно быть определенное содержание, связанное с подвигом, героизмом, жертвенность, то есть с тем, что начисто отметает регрессивная постсоветская жизнь», — подытожил Кургинян.