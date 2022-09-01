Вологда, , 15:06 — REGNUM В Вологодской области учебный год стартовал в 334 школах. За парты сели 145 тысяч школьников, 17 тысяч из них — первоклассники, сообщает региональное правительство.

1 сентября Светлана Шаповалова

Губернатор области Олег Кувшинников посетил торжественную линейку школы № 26 в областном центре.

«По инициативе нашего Президента этот учебный год мы начинаем с новой традиции — поднятия государственного флага под гимн Российской Федерации. Это дань уважения нашей великой стране, нашей Родине, элемент воспитания патриотизма у подрастающего поколения. С этой традиции будет стартовать каждая учебная неделя наших школьников. Момент волнительный и трогательный, от которого на глазах присутствующих наворачиваются слезы», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, российским школам рекомендовано начинать каждую неделю с гимна страны и поднятия государственного флага.