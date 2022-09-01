Москва, 1 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Запрет администрации США на экспорт графических процессоров в Россию и Китай является мерой, направленной прежде всего на КНР, поскольку ограничения в отношении РФ уже действуют, заявила корреспонденту ИА REGNUMИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Köf3 Чип Samsung

«Так, на текущий момент Nvidia не продаёт свою продукцию в Россию. Этот шаг со стороны США имеет двойное значение: с одной стороны, они пытаются оказать давление на китайское руководство для продвижения антироссийских санкций, а с другой стороны, сдержать технологическое развитие экономики КНР.

При полном перекрытии каналов продаж, включая транзитные поставки через третьи страны, администрация США сможет достичь определённого эффекта, но он будет ограниченным по нескольким причинам.

Во-первых, имеет место временной лаг из-за наличия складских запасов чипов. Во-вторых, компании-разработчики графических процессоров Nvidia и AMD понесут финансовые потери из-за снижения выручки, капитализации на фоне падения котировок акций и столкнутся с повышенными рисками в рамках выпуска на рынок новых продуктов.

О последнем уже заявила компания Nvidia. Так, ограничения могут помешать завершению разработки нового продукта H100, а также обеспечению поддержки реализации существующего продукта A100.

С другой стороны, компания AMD заявила о незначительном влиянии ограничительных мер, что может объясняться гибкостью компании и её способностью полностью переориентироваться на партнёров из США, ЕС, Тайваня, Южной Кореи, Японии, а также возможностью существенно опередить своего основного конкурента — компанию Nvidia, которая испытывает трудности в бизнесе.

Как сообщало ИА REGNUM, США ввели ряд ограничений на поставку чипов, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай.

Читайте также: США ввели ограничения на продажу чипов в Россию и Китай